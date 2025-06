Exposition d’arts plastiques des ateliers des adhérents de Bleu Soleil | Eté Solidaire MVAC7 Paris 3 juillet 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

L’association Bleu Soleil contribue à la programmation artistique de l’Eté Solidaire à travers l’exposition des arts plastiques de ses adhérents installée à la Maison de la vie associative et citoyenne du 7e le 3 juillet 2025 à 18:00.

L’association Bleu Soleil propose à des personnes différentes, en situation de handicap ou de fragilité psychique, de bénéficier de véritables ateliers artistiques. Animés par des art-thérapeutes, ses ateliers artistiques permettent à la personne de trouver un lieu adapté à ses difficultés, une écoute et une compréhension qui n’existeraient sans-doute pas en milieu ordinaire.

Merci de bien vouloir réserver par mail à l’adresse suivante: bleusoleil.assoc@yahoo.fr.

Rendez-vous le 3 juillet à 18:00 pour rencontrer des artistes de talent !

Le jeudi 03 juillet 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-03T21:00:00+02:00

2025-07-03T19:00:00+02:00_2025-07-03T22:00:00+02:00

fin : 2025-07-04T00:00:00+02:00

MVAC7 4, rue Amélie 75007 Paris

