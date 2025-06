Atelier numérique pour seniors avec Kocoyathinklab: l’illectronisme, c’est fini ! MVAC7 Paris 3 juillet 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

L’association Kocoyathinklab contribue à la programmation pédagogique de l’Eté Solidaire en proposant un atelier numérique aux seniors pour répondre à toutes vos questions à propos de vos applications sur votre téléphone ou tablette.

L’association Kocoyathinklab est une association engagée dans l’éducation à la citoyenneté numérique et la lutte contre l’illettrisme numérique. C’est l’histoire de près de 19 000 personnes accompagnées en

2023 à travers des ateliers et des conférences qui transcendent les

générations.

Merci de bien vouloir réserver soit par téléphone au 01 53 59 44 90, soit par mail à l’adresse suivante: maison.asso.07@paris.fr.

Rendez-vous à la Maison de la vie associative et citoyenne du 7e arrondissement le jeudi 3 juillet 2025 à 14:30 pour sortir de l’illectronisme !

Le jeudi 03 juillet 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit Public adultes.

MVAC7 4, rue Amélie 75007 Paris

