Cercle des Hypersensibles | Eté Solidaire MVAC7 Paris

Cercle des Hypersensibles | Eté Solidaire MVAC7 Paris samedi 5 juillet 2025 .

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Le Surréalisme participatif contribue à la programmation de l’Eté Solidaire à travers son groupe d’échanges pour hypersensibles et intuitifs le 5 juillet de 17:30 à 19:00. Axé sur le partage d’expériences, ce moment de partage consistera en des exercices pratiques pour mieux comprendre et apprivoiser ses ressentis.

Créatrice d’expériences artistiques, le Surréalisme participatif vise à favoriser l’épanouissement personnel de chacun au travers de voyages hypnotiques provoqués par l’art et les ateliers d’artiste Anna Edlin au carrefour de l’art plastique, du spectacle vivant et des états de conscience.

Merci de bien vouloir réserver à l’adresse mail suivante: surrealismeparticipatif@gmail.com.

Rendez-vous le 5 juillet à la Maison de la Vie associative et citoyenne pour échanger dans un cadre bienveillant !

Le samedi 05 juillet 2025

de 17h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-05T17:30:00+02:00

2025-07-05T17:30:00+02:00_2025-07-05T19:00:00+02:00

fin : 2025-07-05T19:00:00+02:00

Date(s) : Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, le groupe d’échanges pour hypersensibles et intuitifs du Surréalisme participatif s’installe à la Maison de la Vie associative et citoyenne le 5 juillet à 17:30.2025-07-05T17:30:00+02:00_2025-07-05T19:00:00+02:00

MVAC7 4, rue Amélie 75007 Paris