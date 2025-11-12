CASSE-NOISETTE – PALAIS DES CONGRES Bordeaux

CASSE-NOISETTE Début : 2025-12-19 à 20:00. Tarif : – euros.

FRANCE BILLET PRÉSENTE : CASSE-NOISETTEBallet en deux actesLe CASSE-NOISETTE, un récit charmant qui éveille notre imagination, nous envoyant dans le monde du fantastique.Un rêve de Noël avec des poupées animées, des créatures maléfiques et un héros improbable – le Prince Casse-Noisette. Rempli de romance et de fantaisie, CASSE-NOISETTE exalte la capacité des enfants à rêver et l’authenticité de leurs sentiments – le premier amour de Clara.Marius Petipa a révélé son originalité et sa créativité dans le développement chorégraphique de ce chef-d’œuvre intemporel, qui reste l’un des spectacles les plus représentés.Une production classique avec des décors réalistes d’une beauté époustouflante, des costumes aux détails somptueux confectionnés à la main et une distribution impeccable de solistes et du corps de ballet. Une grande production classique et irrésistible qui représente un moment mémorable de la saison. Un spectacle unique qui restera dans la mémoire du public. À ne pas manquer!

PALAIS DES CONGRES AVENUE JEAN GABRIEL DOMERGUE 33300 Bordeaux 33