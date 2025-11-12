Mvrksfest présente Dagoba + Resolve + invités Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Mercredi 12 novembre 2025 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24.2 – 24.2 – 24.2 EUR

Début : 2025-11-12 20:00:00

Après avoir marqué la scène metal d’un mélange unique de métal, d’indus et d’orchestrations à briser le cou, tourné sans relâche en Europe, États-Unis, Asie et partagé la scène avec des groupes légendaires tels que Metallica, Machine Head et In Flames, DAGOBA est aujourd’hui une figure emblématique et reconnue de la scène française et internationale.



Le groupe, parmi les pionniers de l’exportation du metal made in France à l’international, revient en 2024 avec un album produit au Eagle Black Studio et mixé à Londres par Chris Coulter. Dagoba, ayant pour point d’honneur à montrer sur chacune de leur production une facette nouvelle de leur savoir-faire, reviennent aujourd’hui avec un album qui séduira ceux qui les suivent depuis le début de leur discographie comme les nouveaux venus.



Dans une veine très sombre et agressive, leur prochain album sortira chez Verycords, label ayant déjà produit leurs albums Post Mortem Nihil Est et Tales of the Black Dawn .



Ayant d’ores et déjà mis en place une scénographie nouvelle ainsi qu’un show lumière millimétré, le groupe reviendra donc avec un neuvième album studio pour début 2024, et une envie bestiale mais maîtrisée d’en découdre sur scène.



Stay tuned !!! .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Having left their mark on the metal scene with their unique blend of metal, indus and neck-breaking orchestrations, DAGOBA is now an emblematic figure on the French and international scene.

German :

Nachdem sie die Metalszene mit einer einzigartigen Mischung aus Metal, Industrial und genickbrechenden Orchestrierungen geprägt haben, sind DAGOBA heute eine emblematische und anerkannte Figur in der französischen und internationalen Szene.

Italiano :

Dopo aver lasciato il segno sulla scena metal con la loro miscela unica di metal, indie e orchestrazioni spaccacollo, i DAGOBA sono oggi una figura riconosciuta ed emblematica della scena francese e internazionale.

Espanol :

Tras haber dejado su impronta en la escena del metal con su mezcla única de metal, indie y orquestaciones rompecuellos, DAGOBA es hoy una figura reconocida y emblemática de la escena francesa e internacional.

