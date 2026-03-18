M’y Allant Promener Création et improvisation dans la forêt de Compierre

Site archéologique de Compierre Champallement Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 15:00:00

fin : 2026-04-02 18:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Dans la Nièvre, sur la commune de Champallement, sous la forêt se cache une ville gallo-romaine dont est oublié jusqu’au nom.

Abandonnée au IV ème siècle, la petite ville a totalement disparu. Les fouilles entreprises depuis la fin du XIX ème siècle ont mis à jour quelques vestiges.

La sixième édition de M’y allant promener débute Un concert de musique contemporaine sur le théatre gallo-romain, avec le trio White Eyes

Isabelle Duthoit voix, clarinette Daniel Lifermann flûte shakuhachi Thierry Waziniak percussions et Yukako Matsui, calligraphie live (si disponible).

S’ensuit une création improvisée autour du thème 2026 Emovere .

Site archéologique de Compierre Champallement 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté m-y-allant-promener@stormbox-records.fr

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English :

L’événement M’y Allant Promener Création et improvisation dans la forêt de Compierre Champallement a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tannay Brinon Corbigny