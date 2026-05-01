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My French Rhum Fête des voisins Thil-Manneville

My French Rhum Fête des voisins Thil-Manneville vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 10 rue des canadiens

Ville : 76730 Thil-Manneville

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Thil-Manneville

My French Rhum Fête des voisins

10 rue des canadiens Thil-Manneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Le vendredi 29 mai la fête des voisins se passe chez MY FRENCH RHUM.
Viens déguster de bonnes choses à partir de 18h dans une ambiance musicale. Passes le mot à ton voisin. Restauration sur place. Ouvert à tous   .

10 rue des canadiens Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 65 63 85 

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English : My French Rhum Fête des voisins

L’événement My French Rhum Fête des voisins Thil-Manneville a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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