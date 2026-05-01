My French Rhum Retransmission match de la Ligue des Champions Thil-Manneville
My French Rhum Retransmission match de la Ligue des Champions Thil-Manneville samedi 30 mai 2026.
Thil-Manneville
My French Rhum Retransmission match de la Ligue des Champions
10 rue des canadiens Thil-Manneville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le samedi 30 mai sur grand écran, sera diffusée la finale de la ligue des champions entre ARSENAL et le PSG…
Dès 16h, viens prendre place en buvant un bon verre de rhum en attendant le match. Restauration sur place. .
10 rue des canadiens Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 65 63 85
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English : My French Rhum Retransmission match de la Ligue des Champions
L’événement My French Rhum Retransmission match de la Ligue des Champions Thil-Manneville a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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