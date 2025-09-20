MY LADIES ROCK, VARIATIONS Place Roger Panouse Tournefeuille

Et si le rock n’était pas qu’une affaire d’hommes ?

Quand on parle de l’histoire du rock, on pense souvent à des figures masculines des chanteurs charismatiques, des guitaristes rebelles… Et les femmes dans tout ça ? On les a longtemps cantonnées à des rôles secondaires muses, icônes…

Mais certaines ont dit non à cette image figée. Elles ont pris une guitare, levé la voix, et brisé les règles.

Dans une enivrante ambiance musicale (Janis Joplin, Marianne Faithfull, Aretha Franklin…), ces Variations ouvrent grand le versant féminin du rock, peut-être plus enthousiasmant encore puisqu’il rejoint le combat loin d’être achevé de la cause des femmes. 10 .

Place Roger Panouse L’ESCALE Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 10 15

English :

What if rock wasn’t just about men?

When we talk about the history of rock, we often think of male figures: charismatic singers, rebellious guitarists? And what about women? For a long time, they were relegated to secondary roles: muses, icons…

German :

Was ist, wenn Rockmusik nicht nur eine Männersache ist?

Wenn man von der Geschichte der Rockmusik spricht, denkt man oft an männliche Figuren: charismatische Sänger, rebellische Gitarristen? Und was ist mit den Frauen? Sie wurden lange Zeit auf Nebenrollen beschränkt: Musen, Ikonen,…

Italiano :

E se il rock non fosse solo maschile?

Quando parliamo della storia del rock, spesso pensiamo a figure maschili: cantanti carismatici, chitarristi ribelli? E le donne? Per molto tempo sono state relegate a ruoli secondari: muse, icone…

Espanol :

¿Y si el rock no fuera sólo cosa de hombres?

Cuando hablamos de la historia del rock, a menudo pensamos en figuras masculinas: cantantes carismáticos, guitarristas rebeldes? ¿Y las mujeres? Durante mucho tiempo fueron relegadas a papeles secundarios: musas, iconos…

