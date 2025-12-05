My Little Paris fait jouer le Marché de Noël de la Ville de Paris Parvis de l’Hôtel de Ville Paris

My Little

Paris c’est le média digital parisien qui préfère la vraie vie. Celui qui

partage, depuis 18 ans, les bonnes adresses et qui fait vibrer Paris au rythme

des saisons.

Cette année, en collaboration avec Claire Morel Fatio, Aurélie Castex et Femme Stabilo, trois

grandes illustrations sont installées sur le parvis de l’Hôtel de Ville et

invitent, à travers des grandes scènes parisiennes, au jeu. Cherchez 7

différences au cœur de l’Opéra, cherchez le Père Noël en patin sur la Seine et

aidez les musiciens à retrouver leurs partitions à Saint-Germain-des-Prés.

Bonne aventure !

Pour la deuxième année consécutive, My Little Paris est ravie de créer des contes de Noël illustrés pour faire jouer et rêver les visiteurs du Marché de Noël de la Ville de Paris.

Du vendredi 05 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T01:00:00+01:00

fin : 2026-01-05T00:59:59+01:00

Date(s) :

Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (72.14m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo