My Little Paris fait jouer le Marché de Noël de la Ville de Paris Parvis de l’Hôtel de Ville Paris vendredi 5 décembre 2025.
My Little
Paris c’est le média digital parisien qui préfère la vraie vie. Celui qui
partage, depuis 18 ans, les bonnes adresses et qui fait vibrer Paris au rythme
des saisons.
Cette année, en collaboration avec Claire Morel Fatio, Aurélie Castex et Femme Stabilo, trois
grandes illustrations sont installées sur le parvis de l’Hôtel de Ville et
invitent, à travers des grandes scènes parisiennes, au jeu. Cherchez 7
différences au cœur de l’Opéra, cherchez le Père Noël en patin sur la Seine et
aidez les musiciens à retrouver leurs partitions à Saint-Germain-des-Prés.
Bonne aventure !
Pour la deuxième année consécutive, My Little Paris est ravie de créer des contes de Noël illustrés pour faire jouer et rêver les visiteurs du Marché de Noël de la Ville de Paris.
Du vendredi 05 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-05T01:00:00+01:00
fin : 2026-01-05T00:59:59+01:00
Date(s) :
Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville 75004 Paris
Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)
Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)
Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (72.14m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo