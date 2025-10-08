My name is Orson Welles La Cinémathèque française Paris

My name is Orson Welles La Cinémathèque française Paris mercredi 8 octobre 2025.

My name is Orson Welles

La Cinémathèque française 51 Rue de Bercy Paris Paris

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-08

fin : 2025-01-11

Date(s) :

2025-10-08

Du 8 octobre 2025 au 11 janvier 2026, la Cinémathèque française consacre une exposition monumentale à Orson Welles, génie insaisissable du cinéma et maître du récit visuel.

.

La Cinémathèque française 51 Rue de Bercy Paris 75012 Paris Île-de-France +33 1 71 19 33 33

English :

From October 8, 2025 to January 11, 2026, the Cinémathèque française is devoting a monumental exhibition to Orson Welles, the elusive genius of cinema and master of visual storytelling.

German :

Vom 8. Oktober 2025 bis zum 11. Januar 2026 widmet die Cinémathèque française Orson Welles, dem schwer fassbaren Genie des Kinos und Meister der visuellen Erzählung, eine monumentale Ausstellung.

Italiano :

Dall’8 ottobre 2025 all’11 gennaio 2026, la Cinémathèque française dedica una mostra monumentale a Orson Welles, genio inafferrabile del cinema e maestro del racconto visivo.

Espanol :

Del 8 de octubre de 2025 al 11 de enero de 2026, la Cinemateca Francesa dedica una exposición monumental a Orson Welles, genio esquivo del cine y maestro de la narración visual.

L’événement My name is Orson Welles Paris a été mis à jour le 2025-08-25 par Choose Paris Region