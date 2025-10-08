My name is Orson Welles La Cinémathèque française Paris
mercredi 8 octobre 2025
Mardi 2025-10-08
2025-01-11
Du 8 octobre 2025 au 11 janvier 2026, la Cinémathèque française consacre une exposition monumentale à Orson Welles, génie insaisissable du cinéma et maître du récit visuel.
From October 8, 2025 to January 11, 2026, the Cinémathèque française is devoting a monumental exhibition to Orson Welles, the elusive genius of cinema and master of visual storytelling.
Vom 8. Oktober 2025 bis zum 11. Januar 2026 widmet die Cinémathèque française Orson Welles, dem schwer fassbaren Genie des Kinos und Meister der visuellen Erzählung, eine monumentale Ausstellung.
Dall’8 ottobre 2025 all’11 gennaio 2026, la Cinémathèque française dedica una mostra monumentale a Orson Welles, genio inafferrabile del cinema e maestro del racconto visivo.
Del 8 de octubre de 2025 al 11 de enero de 2026, la Cinemateca Francesa dedica una exposición monumental a Orson Welles, genio esquivo del cine y maestro de la narración visual.
