My sweet pepper land – Film de Hiner Saleem Théâtre de la Gobinière Orvault mardi 30 septembre 2025.

4 € (2 € pour les moins de 26 ans)

Film de Hiner Saleem (2014) 1h34 – Drame On parle western, avec un film qui reprend les codes du genre et les transpose à un autre endroit et à une autre époque. Baran, ancien résistant contre Saddam Hussein et favorable à l’indépendance kurde, retrouve sa vieille mère qui organise aussitôt des rencontres avec des jeunes filles dans le but de le marier. Il fuit pour échapper à l’emprise familiale et accepte un poste de policier dans un village isolé du Kurdistan irakien. Son prédécesseur a été assassiné, mais il va lutter contre la corruption et affirmer son autorité et celle de l’État. Très vite confronté à Aziz Aga, chef tribal mafieux qui règne en maître sur la région qui lui affirme que la loi ancestrale clanique ne peut être soumise à la loi de l’État. Le drame d’un policier et d’une institutrice dans un village reculé du Kurdistan irakien, confrontés aux pouvoirs de la mafia locale et aux traditions locales. Chronique de la confrontation de pouvoirs et de valeurs incompatibles. Le film sera suivi d’un débat avec Alexis Thebaudeau, enseignant en histoire du cinéma, journaliste à ses heures et surtout cinéphile, qui nous parlera du western et nous expliquera en quoi “My sweet pepper land” peut être rattaché à ce genre. Public : ados, adultes

