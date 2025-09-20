My Swing, Jazz Manouche Arsenal Marsal

Plus d’informations : https://www.scenes-territoires.fr/evenement/1er-temps-fort-au-fil-de-la-seille-saulnois/

My Swing est un groupe de jazz manouche né il y a huit ans d’une rencontre entre musiciens passionnés par l’univers de Django Reinhardt. Dès ses débuts, le trio s’est inspiré des standards américains, posant les bases d’un répertoire riche et dynamique.

Composé de Jonathan Mehlinger à la guitare solo, accompagné de son frère Frédéric à la guitare rythmique et de Manuel Gerard à la contrebasse, My Swing a su évoluer au fil des rencontres musicales. Aujourd’hui, le groupe s’ouvre à de nouvelles sonorités avec l’arrivée de Jérémie Maennlein à la guitare électrique, transformant ainsi le trio en un quartet aux influences toujours plus variées.

Alliant virtuosité et sensibilité, My Swing revisite le jazz manouche avec une énergie communicative et un profond respect pour ses racines. Leur musique, entre tradition et modernité, invite au voyage et à la fête, dans la plus pure tradition du swing.

Arsenal 7 rue de Plaisance, 57630 Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est 0607083351 http://www.saulnois-moselle.com Dès le XIIIe siècle, la place forte de Marsal est convoitée à la fois par les évêques de Metz et par les ducs de Lorraine, puis à partir du XVIe siècle, par le roi de France qui s’en empare en 1663. Vauban fait d’abord araser les fortifications, puis il change d’avis et les relève à l’identique.

L’arsenal est un ancien bâtiment militaire de 1848 de la place forte du sel.

