MY WAY – THEATRE DE LA TOUR EIFFEL Paris

MY WAY Début : 2025-12-03 à 20:00. Tarif : – euros.

MY WAYEt si j’étais le petit-fils de Frank Sinatra ? “Tout commence par une rencontre. Celle de ma grand-mère Giuseppina avec une légende : Frank Sinatra. C’était le 26 juin 1945 à Foggia en Italie. Neuf mois plus tard ma mère était née. Elle a les yeux bleus comme Sinatra. Moi aussi.” Avec “My Way”, Willy Mansion vous invite à le suivre dans un voyage musical intime et inédit, à la fois hommage aux crooners des années 60 et combat pour notre futur. Un parcours semé d’embûches qu’il raconte sur scène entre deux chansons, avec humour, émotion et des anecdotes incroyables qui donnent envie de s’exclamer :That’s Life ! Accompagné d’un big band digne de Vegas, Willy nous offre un show à l’américaine, dans la lignée des crooners de légende. “Du passé de ma famille jusqu’à notre futur à tous, de Sinatra jusqu’à mon petit-fils, il y a un chemin… My Way !”

THEATRE DE LA TOUR EIFFEL 4 Square Rapp 75007 Paris 75