Mycéliades : projection en avant-première du film Planètes, Cinéma l’Étoile, Saint-Médard-en-Jalles

Mycéliades : projection en avant-première du film Planètes Dimanche 15 février, 16h00 Cinéma l’Étoile Gironde

Sur réservation au Cinéma l’Etoile

Le Cinéma l’Étoile accueille la projection en avant-première du film d’animations Planètes.

Une séance exceptionnelle pour découvrir ce long-métrage avant sa sortie officielle.

Synopsis : Quatre graines de pissenlit, rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce.

Cinéma l'Étoile Place de la République 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre du festival des Mycéliades, les médiathèques et le Cinéma l’Étoile vous invitent à découvrir plusieurs rendez-vous autour du thème de la résilience.