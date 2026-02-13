GABI HARTMANN – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

GABI HARTMANN Début : 2026-02-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Gabi Hartmann, artiste parisienne ne´e en 1991, s’impose avec un style me^lant pop, folk, jazz, soul et musiques du monde. Chanteuse multilingue, elle brouille les frontie`res musicales et raconte ses e´motions a` travers une voix douce et me´lancolique. Apre`s un premier album e´ponyme en 2023, salue´ par la critique, e´coute´ plus de 20 millions de fois et vendu a` 15 000 , elle s’est produite dans des festivals prestigieux comme Jazz a` Vienne et les Francofolies. Cet album lui a valu de gagner le prix de la nouvelle artiste internationale au Japon (Japan Golden Disk Award), et de collaborer avec des artistes tels que Jesse Harris, Julian Lage ou Oan Kim…

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63