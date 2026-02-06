Myd Live Experience Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Avec Mydnight, son nouvel album, Myd change de costume : fini les flâneries en short de bain sur fond de pop solaire. Cette fois, c’est sous les stroboscopes qu’il donne rendez-vous. Treize titres pour embraser le dancefloor, dans la grande tradition des nuits qui déraillent entre euphorie collective et douce.

Depuis son arrivée chez Ed Banger, le DJ et producteur Myd cultive une élégance décontractée, signature d’une French Touch nouvelle génération : insolente, mutante, mais surtout jamais figée.

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h30 à 01h30

payant

45 euros.

Vestiaire payant (2 euros l’article).

Bar et petite restauration sur place.

Gourdes vides (50cl maximum) autorisées, à l’exception des gourdes en verre.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/myd-live-experience.html



