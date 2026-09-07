AGENDA · Paris
Mykolas Povilas Vilutis, œuvres graphiques, Ambassade de Lituanie, Paris
jeudi 17 septembre 2026 · Ambassade de Lituanie · Paris
Informations pratiques
Mykolas Povilas Vilutis, œuvres graphiques Jeudi 17 septembre, 19h00 Ambassade de Lituanie Paris
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00
Mykolas Povilas Vilutis, œuvres graphiques
Vernissage de l’exposition
Ambassade de Lituanie 22 boulevard de Courcelles 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Culture.lituanienne.en.France/ »}]
Vernissage de l’exposition
Culture lituanienne en France
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