Mykolas Povilas Vilutis, œuvres graphiques, Ambassade de Lituanie, Paris

Informations pratiques

Mykolas Povilas Vilutis, œuvres graphiques Jeudi 17 septembre, 19h00 Ambassade de Lituanie Paris

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00

Mykolas Povilas Vilutis, œuvres graphiques

Vernissage de l’exposition

Ambassade de Lituanie 22 boulevard de Courcelles 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Culture.lituanienne.en.France/ »}]

Vernissage de l’exposition

Culture lituanienne en France