Mylène Farmer – Egrégore en Avant Première Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Mylène Farmer – Egrégore en Avant Première

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-27 20:00:00

fin : 2027-10-27 21:10:00

Date(s) :

2027-10-27

Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir en Avant Première Mylène Farmer – Egrégore Mardi 27 Octobre à 20h00

Soyez les premiers à vous immerger dans le nouvel album événement de Mylène Farmer, mis en images.

Tarif Unique 16€ la Place

ATTENTION, les Places partent très très très vite, il est Vivement recommandé de Réserver vos Places sans plus attendre .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

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English : Mylène Farmer – Egrégore en Avant Première

L’événement Mylène Farmer – Egrégore en Avant Première Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS