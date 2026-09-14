Mylène Farmer – Egrégore en Avant Première Cinéma Olympia Pontarlier
mercredi 27 octobre 2027 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Mylène Farmer – Egrégore en Avant Première
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-10-27 20:00:00
fin : 2027-10-27 21:10:00
Date(s) :
2027-10-27
Votre Cinéma Olympia Pontarlier vous propose de découvrir en Avant Première Mylène Farmer – Egrégore Mardi 27 Octobre à 20h00
Soyez les premiers à vous immerger dans le nouvel album événement de Mylène Farmer, mis en images.
Tarif Unique 16€ la Place
ATTENTION, les Places partent très très très vite, il est Vivement recommandé de Réserver vos Places sans plus attendre .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Mylène Farmer – Egrégore en Avant Première
L’événement Mylène Farmer – Egrégore en Avant Première Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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