Myosis Musique & Danse Les Ateliers des Capucins Brest

Myosis Musique & Danse

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

L’association Mydriase s’empare des Ateliers pour une journée dédiée à l’exploration de nouveaux horizons sonores !

Dans une scénographie lumineuse et immersive, les pratiques urbaines et les musiques électroniques se rencontrent pour vous faire vibrer au rythme des BPM.

Au programme

15h-18h Devenez les rois de la glisse

L’association Longboard_dañs vous invite à découvrir la pratique du longboard à travers des initiations et démonstrations.

Dancefloor géant

Techno, house, tribe énergisante, lives hypnotiques…

Avec la prog’ de MYOSIS, on parie que vous aurez bien du mal à rester en place !

16h45 18h15 Solarius (house)

18h15 19h00 Ataraxia Sound System (en lien avec le festival Ressac)

19h00 20h00 Azar Azar (live en duo de techno)

20h15 21h15 Brise Lame (live IDM et break)

21h20 22h20 Kamen (live en duo de tribe)

Tout au long de la journée et de la soirée, vous pourrez également profiter du village associatif présent sur place, de ses food trucks, buvettes et autres surprises, pour partager un moment convivial et chaleureux. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Myosis Musique & Danse

L’événement Myosis Musique & Danse Brest a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue