MYRA DINAA L’ODEON Tremblay En France

MYRA DINAA Début : 2026-03-13 à 20:30. Tarif : – euros.

SOIREE CO-PLATEAU FEMININ: MYRA DINAAA 25 MIN DE PARIS GARE DU NORD VIA RER B // STATION VERT GALANT Bar et FOODTRUCK SUR PLACEEXPOSANTS Mode // BAR à PAILLETTES // PHOTOBOOTH GRATUITMYRAOndulant entre les arts, Myra est le parfait reflet d’une génération de virtuoses, d’intuitifs et de touche-à-tout.Autrice, chanteuse, actrice, compositrice et réalisatrice, Myra place au centre de son art l’expression sincère de ses émotions pour toucher d’autres cœurs. Avec sa voix grave et suave, elle redonne noblesse à la chanson populaire en créant des concerts joyeux et transgénérationnels où elle fait chanter, danser et sourire le public.Comédienne autant que musicienne, elle trouve sur scène un espace où les émotions se répondent et nourrissent directement sa musique.DINAAArtiste authentique, à la fois mélancolique et solaire, elle transforme sa vie en chansons et a parcouru la France seule avec sa guitare, donnant plus de 100 concerts, des premières parties prestigieuses aux grands festivals. Autrice-compositrice-interprète, elle s’impose comme l’une des jeunes artistes les plus prometteuses grâce à son travail acharné et à une énergie rare. Résultat : une communauté grandissante, des millions d’écoutes et une ascension fulgurante qui ne fait que commencer.

L’ODEON PLACE DU BICENTENAIRE 93290 Tremblay En France 93