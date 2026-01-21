Myriam Gourfink – Almasty micadanses-Paris Paris

Almasty nous ancre dans la terre, déploie le sol et le poids comme une poésie essentielle. Ce solo dansé, vécu, parcouru, déposé, est la preuve que le plus simple exige savoir et sensibilité, confiance et sourire. Almasty nous parle du sauvage que nous désirons en secret, qui survit presque à notre insu. Bien au-delà des effets, des miroitements, la danse est ce que nous devons domestiquer à chaque instant et contre lequel nous nous rebellons, inutilement. La pesanteur est un partenaire existentiel où le vainqueur est connu d’avance. D’abord, danser.

chorégraphie Myriam Gourfink

interprétation Deborah Lary

musique et lumières Kasper T. Toeplitz

création costume Laurence Alquier

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

En clôture du festival Faits d’hiver, recréation du solo Almasty de Myriam Gourfink. Rivé au sol, le grand yéti du Caucase revient nous parler du sauvage

Le vendredi 20 février 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 10 à 18 euros.

Tout public.

micadanses-Paris 15 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris

https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver



