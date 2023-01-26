Mystère à Chaalis Une aventure en famille au domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis
Mystère à Chaalis Une aventure en famille au domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis samedi 14 février 2026.
Mystère à Chaalis Une aventure en famille au domaine de Chaalis
Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Le château-musée de Nélie Jacquemart-André se refait une beauté ! Toutes ses précieuses œuvres d’art ont été soigneusement déplacées… Mais catastrophe l’une d’entre elles a disparu !
Idéal pour les enfants de 3 à 12 ans
Horaires 10h 17h
Durée 1h
Le château-musée de Nélie Jacquemart-André se refait une beauté ! Toutes ses précieuses œuvres d’art ont été soigneusement déplacées… Mais catastrophe l’une d’entre elles a disparu ! Le personnel de maison de Madame Jacquemart-André ne se souvient plus où elle a été rangée… Et avec un domaine aussi vaste, la tâche s’annonce difficile. Mène l’enquête et suis les indices laissés derrière le personnel de madame pour retrouver l’œuvre ! Enfile ton plus bel habit de détective et pars en famille à l’aventure à travers les jardins de Chaalis.
Venez costumés !
Idéal pour les enfants de 3 à 12 ans
Horaires 10h 17h
Durée 1h .
Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France accueil@chaalis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nélie Jacquemart-André’s château-museum gets a makeover! All its precious works of art have been carefully moved? But disaster strikes: one of them has disappeared!
Ideal for children aged 3 to 12
Opening hours: 10am ? 17h
Duration: 1 hour
L’événement Mystère à Chaalis Une aventure en famille au domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis a été mis à jour le 2023-01-26 par Chantilly-Senlis Tourisme