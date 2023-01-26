Mystère à Chaalis Une aventure en famille au domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis

Mystère à Chaalis Une aventure en famille au domaine de Chaalis

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Le château-musée de Nélie Jacquemart-André se refait une beauté ! Toutes ses précieuses œuvres d’art ont été soigneusement déplacées… Mais catastrophe l’une d’entre elles a disparu ! Le personnel de maison de Madame Jacquemart-André ne se souvient plus où elle a été rangée… Et avec un domaine aussi vaste, la tâche s’annonce difficile. Mène l’enquête et suis les indices laissés derrière le personnel de madame pour retrouver l’œuvre ! Enfile ton plus bel habit de détective et pars en famille à l’aventure à travers les jardins de Chaalis.

Venez costumés !

Idéal pour les enfants de 3 à 12 ans

Horaires 10h 17h

Durée 1h .

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France accueil@chaalis.fr

English :

Nélie Jacquemart-André’s château-museum gets a makeover! All its precious works of art have been carefully moved? But disaster strikes: one of them has disappeared!

Ideal for children aged 3 to 12

Opening hours: 10am ? 17h

Duration: 1 hour

