Mystère à Corbeil-Cerf Murder Party 2026 Corbeil-Cerf

Mystère à Corbeil-Cerf Murder Party 2026

1 rue François de Lubersac Corbeil-Cerf Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:45:00

fin : 2026-02-28 20:45:00

Date(s) :

2026-02-28

Murder Party à la Bibliothèque de Corbeil-Cerf Février 2026

La bibliothèque La Corbeil Aux Livres organise une Murder Party immersive, ouverte au public, le 28 février 2026 à 18h45.

Ce jeu d’enquête grandeur nature invitera les participants à résoudre un mystère criminalistique au cœur de la bibliothèque, dans une ambiance scénarisée mêlant lecture, théâtre et esprit de déduction.

Intitulé L’Austère Bibliothécaire , l’événement propose

– une expérience ludique et culturelle,

– une initiation au jeu d’enquête collaboratif,

– une immersion dans l’univers des livres et du suspense,

– la découverte du patrimoine local au travers d’une animation originale.

La soirée est accessible dès 14 ans, sur inscription obligatoire.

Un formulaire d’inscription en ligne, indispensable pour constituer les équipes à l’avance, est disponible ici https://forms.gle/WL8ud3eiaiqcjSgcA

Une version papier du formulaire est également disponible à la bibliothèque pour les personnes ne disposant pas d’accès numérique.

Inscriptions et renseignements corbeilauxlivres@gmail.com

Cette Murder Party s’inscrit dans la volonté de la bibliothèque de proposer des animations conviviales, favorisant le lien social, la participation des jeunes, la découverte culturelle et la mise en valeur du livre de manière ludique.

Une soirée placée sous le signe du mystère, du partage et de l’imagination, ouverte à tous les curieux !

Conformité RGPD

Les informations recueillies dans le cadre des inscriptions sont traitées exclusivement pour l’organisation de l’événement, ne sont pas transmises à des tiers et seront supprimées après clôture de l’activité. Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de leurs données sur simple demande.

1 rue François de Lubersac Corbeil-Cerf 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 60 36 42 28 corbeilauxlivres@gmail.com

English :

Murder Party at the Corbeil-Cerf Library ? February 2026

The Corbeil Aux Livres library is organizing an immersive Murder Party, open to the public, on February 28, 2026 at 6:45pm.

This life-size investigative game will invite participants to solve a forensic mystery in the heart of the library, in a scripted atmosphere blending reading, theater and the spirit of deduction.

Entitled L?Austère Bibliothécaire , the event offers

– a fun, cultural experience,

– an introduction to the game of collaborative investigation,

– immersion in the world of books and suspense,

– the discovery of local heritage through original activities.

The evening is open to children aged 14 and over, with compulsory registration.

An online registration form, essential for setting up teams in advance, is available here: https://forms.gle/WL8ud3eiaiqcjSgcA

A paper version of the form is also available from the library for those without digital access.

Registration and information: corbeilauxlivres@gmail.com

This Murder Party is part of the library?s commitment to offering friendly events that encourage social interaction, participation by young people, cultural discovery and the promotion of books in a fun way.

An evening of mystery, sharing and imagination, open to all who are curious!

RGPD compliance:

Information collected as part of registrations is processed exclusively for the organization of the event, is not passed on to third parties and will be deleted after the activity has ended. Participants have the right to access, rectify and delete their data on simple request.

L’événement Mystère à Corbeil-Cerf Murder Party 2026 Corbeil-Cerf a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre