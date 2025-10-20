Mystère à la Bibliothèque de Clérieux Clérieux

Envie de mener l’enquête ? Viens à la Bibliothèque, avec la Cour des Contes tu vas plonger dans l’univers magique qui renferme bien des mystères. Viens découvrir qui a tué Blanche-Neige.

impasse de l’Industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com

English :

Want to investigate? Come to the Library and join the Court of Tales as you delve into the magical world that holds many mysteries. Come and find out who killed Snow White.

German :

Lust, die Ermittlungen zu leiten? Komm in die Bibliothek, mit dem Cour des Contes tauchst du in die magische Welt ein, die viele Geheimnisse birgt. Komm und finde heraus, wer Schneewittchen getötet hat.

Italiano :

Volete indagare? Venite in Biblioteca e unitevi alla Corte dei Racconti per immergervi in un mondo magico e pieno di misteri. Venite a scoprire chi ha ucciso Biancaneve.

Espanol :

¿Quieres investigar? Ven a la Biblioteca y únete a la Corte de los Cuentos mientras te sumerges en un mundo mágico lleno de misterios. Ven a descubrir quién mató a Blancanieves.

