MYSTÈRE À L’OGRE BLEU L’ogre Bleu Frossay

MYSTÈRE À L’OGRE BLEU

L’ogre Bleu 5, la poitevinière Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Plongez dans une soirée hors du commun où mystère et gourmandise se rencontrent…

Mystère à l’Ogre Bleu vous invite à vivre une expérience immersive unique un dîner animé mêlant enquête, jeux interactifs et festin convivial.

Le temps d’une soirée, devenez le héros de l’histoire et tentez de percer les secrets de la légende de l’Ogre. Interrogez les suspects, récoltez des indices, collaborez avec votre table… et laissez-vous surprendre par les rebondissements !

Dans une ambiance chaleureuse et festive, partagez un délicieux repas tout en participant à une enquête palpitante où bonne humeur et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés.

Places limitées Réservation obligatoire : 02 04 39 94 23 ou ogrebleu@legendiaparc.com .

L’ogre Bleu 5, la poitevinière Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 94 23 ogrebleu@legendiaparc.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement MYSTÈRE À L’OGRE BLEU Frossay a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Saint Brevin