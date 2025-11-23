MYSTERE A LONDRES Halloween le musical Grand Kursaal Besançon
MYSTERE A LONDRES Halloween le musical Grand Kursaal Besançon dimanche 23 novembre 2025.
MYSTERE A LONDRES Halloween le musical
Grand Kursaal 2 place du Théatre Besançon Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Le concert évènement de fin d’année au Kursaal de Besançon l’Harmonie La Concorde de Saint-Ferjeux s’associe à la compagnie Allée des cerisiers pour vous présenter un spectacle sous la forme d’une enquête musicale. Ce projet de comédie musicale constitue un véritable défi pour les musiciens mais aussi pour les chanteurs-acteurs sur scène mettre en lumière le travail de bénévoles passionnés pour le plaisir de partager leurs arts.
En plus de l’offre en ligne sur Helloasso, vous pouvez réserver vos places lors de 2 permanences à la maison de quartier de Rosemont-Saint Ferjeux mercredi 5/11 de 15h à 18h ou samedi 8/11 de 10h à 12h. .
Grand Kursaal 2 place du Théatre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 16 07 22 president@laconcorde-saintferjeux.fr
