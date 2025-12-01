MYSTÈRE À NIEUL À L’ABBAYE DE NIEUL-SUR-L’AUTISE Rives-d’Autise

Mystère à Nieul à l’Abbaye de de Nieul-sur-l’Autise

1 Allée du Cloître Rives-d’Autise Vendée

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-31 17:15:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-31 2026-01-02

Mystère à l’Abbaye Les cloches de Noël ont disparu visites immersives au coeur de l’abbaye

Le Département de la Vendée renouvelle l’animation immersive Mystères à Nieul qui a rencontré un grand succès l’année dernière durant les vacances de Noël.

Durant cette visite immersive, vous serez conviés à franchir les portes de l’abbaye pour mener l’enquête afin de retrouver les cloches de Noël.

Accueillis par un mystérieux moine, vous serez transportés dans une aventure magique et envoûtante au cœur de ce site chargé d’histoires. En aidant les cinq abbés qui habitent ce lieu, vous serez les acteurs de cette quête palpitante pour restaurer la magie des fêtes dans l’abbaye tout en évitant que les Cavaliers Noirs ne s’emparent des cloches.

Informations pratiques

Ouverture de la billetterie Mardi 4 novembre

Du 20 au 24, puis du 26 au 31 décembre 2025 et du 2 au 4 janvier 2026

Durée : 45 minutes

Plusieurs horaires par jour

– 11h00

– 14h00

– 15h15

– 16h30

– 17h45

Places limitées

Tarif plein 9 €

Tarif réduit* 7 €

Gratuit pour les moins de 6 ans (billet à réserver obligatoirement)

* Pour les jeunes de 6 à 17 ans, les personnes en situation de handicap et accompagnateur, les demandeurs d’emploi, les adhérents de l’association culturelle du pays Nieulais, les porteurs du Pass Vendée et les groupes à partir de 15 personnes et accompagnateur (sur présentation d’un justificatif)

Parcours comprenant des marches et des escaliers .

1 Allée du Cloître Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 85 85 70

English :

Mystery at the Abbey? The Christmas bells have disappeared : immersive visits to the heart of the Abbey

L’événement Mystère à Nieul à l’Abbaye de de Nieul-sur-l’Autise Rives-d’Autise a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin