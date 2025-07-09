MYSTÈRE À PALAVAS Montpellier

MYSTÈRE À PALAVAS Montpellier mercredi 9 juillet 2025.

MYSTÈRE À PALAVAS

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Mais qui a dérobé le trésor de Palavas ? En famille, venez interroger les suspects, résoudre des énigmes, relever des défis marins et déjouer les fausses pistes !

1755, un navire suédois connu sous le nom de la Jeanne-Elisabeth vient s’échouer au large de Palavas-Les-Flots avec à son bord, un trésor !

Mais qui a dérobé le trésor de Palavas ? En famille, venez interroger les suspects, résoudre des énigmes, relever des défis marins et déjouer les fausses pistes !

1755, un navire suédois connu sous le nom de la Jeanne-Elisabeth vient s’échouer au large de Palavas-Les-Flots avec à son bord, un trésor !

2025, pour la première fois le fameux trésor va être exposé au grand public au célèbre Merveilleux Musée Maritime. Enfin… C’est ce qui était prévu ! Mais coup de théâtre le trésor a disparu ! La directrice du Musée, Madame Conde, de son prénom Marie-Jo (pour les amateurs de jeux de mots !) est paniquée, les suspects sont nombreux et le seul témoin est… un poulpe bavard qui vivait dans l’épave !

Suspense, humour et mystère au fond de l’océan vous attendent dans cette enquête immersive pour petits et grands détectives !

À partir de 9 ans.

Tarif unique 20 euros par personne Offre famille 2 adultes + 2 enfants 70 euros .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

But who stole the Palavas treasure? Bring the whole family along to question suspects, solve riddles, take on marine challenges and foil false leads!

in 1755, a Swedish ship known as the Jeanne-Elisabeth ran aground off Palavas-Les-Flots with treasure on board!

German :

Aber wer hat den Schatz von Palavas gestohlen? Verhören Sie mit Ihrer Familie die Verdächtigen, lösen Sie Rätsel, stellen Sie sich seemännischen Herausforderungen und entlarven Sie falsche Fährten!

1755 strandet ein schwedisches Schiff, das unter dem Namen Jeanne-Elisabeth bekannt ist, vor Palavas-Les-Flots und hat einen Schatz an Bord!

Italiano :

Ma chi ha rubato il tesoro di Palavas? Venite in famiglia e interrogate i sospetti, risolvete gli enigmi, affrontate le sfide marine e sventate le false piste!

nel 1755, una nave svedese nota come Jeanne-Elisabeth si arenò al largo di Palavas-Les-Flots con un tesoro a bordo!

Espanol :

Pero, ¿quién robó el tesoro de Palavas? Acompáñanos en familia e interroga a los sospechosos, resuelve los enigmas, acepta los desafíos marinos y desbarata las pistas falsas

en 1755, un barco sueco llamado Jeanne-Elisabeth encalló frente a Palavas-Les-Flots con un tesoro a bordo

L’événement MYSTÈRE À PALAVAS Montpellier a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT MONTPELLIER