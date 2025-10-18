Mystère au château ! Le village Suze-la-Rousse

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-18

Une enquête immersive aux frontières du réel, dès 10 ans.

Depuis quelque temps, des choses étranges se passent au château bruits suspects, objets qui bougent tout seuls, ombres fuyantes… Oserez-vous relever le défi et percer le secret du château ?

Le village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

An immersive investigation on the frontiers of reality, for ages 10 and up.

For some time now, strange things have been happening at the castle: suspicious noises, objects moving by themselves, shadows? Will you dare to take up the challenge and unravel the castle’s secret?

German :

Eine immersive Untersuchung an den Grenzen der Realität, ab 10 Jahren.

Seit einiger Zeit geschehen im Schloss seltsame Dinge: verdächtige Geräusche, Gegenstände, die sich von selbst bewegen, fliehende Schatten? Wagst du es, die Herausforderung anzunehmen und das Geheimnis des Schlosses zu lüften?

Italiano :

Un’indagine immersiva ai confini della realtà, per ragazzi dai 10 anni in su.

Da qualche tempo al castello accadono cose strane: rumori sospetti, oggetti che si muovono da soli, ombre? Avrete il coraggio di accettare la sfida e svelare il segreto del castello?

Espanol :

Una investigación inmersiva en las fronteras de la realidad, a partir de 10 años.

Desde hace algún tiempo, en el castillo ocurren cosas extrañas: ruidos sospechosos, objetos que se mueven solos, sombras.. ¿Te atreverás a aceptar el reto y desvelar el secreto del castillo?

