Mystère au Manoir Soirée & Jeu d’Enquête Halloween Troyes

Mystère au Manoir Soirée & Jeu d’Enquête Halloween Troyes vendredi 31 octobre 2025.

Mystère au Manoir Soirée & Jeu d’Enquête Halloween

Le Manoir Troyes Aube

Tarif : 15 – 15 – 32 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-11-02 01:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Du 31 octobre au 2 novembre 2025

Le tout premier MANOIR IMMERSIF ouvre ses portes à Troyes !

Une expérience encore jamais vue dans le département !



Le week-end le plus terrifiant (et fun) de l’année ouvre ses portes !



Oserez-vous franchir les portes du manoir ?

Trois jours d’expériences immersives entre rire, frissons et suspense, dans un lieu chargé de secrets…



PROGRAMME



>> VENDREDI 31 OCTOBRE SOIRÉE DÉGUISÉE DANSANTE

De 19h00 à 1h00



Le manoir s’anime pour une soirée d’Halloween endiablée !

Venez déguisé(e) (sorcière, vampire, créature du manoir…)

Soirée dansante, ambiance Halloween garantie

Élection du plus beau costume avec lots à gagner

Bar et gourmandises + restauration sur place (en supplément)



Votre billet comprend l’entrée avec une consommation offerte, candy bar à bonbons, café et thé.



>> SAMEDI APRÈS-MIDI JEU D’ENQUÊTE EN FAMILLE (chasse au trésor)

Sessions au choix 14h00–15h00



Les enfants (et les grands enfants !) mènent l’enquête dans les couloirs du manoir.

Entre énigmes, indices et rencontres étranges, ils devront percer le mystère du lieu avant la tombée de la nuit…

Une balade immersive et interactive pour petits détectives en herbe !



>> SAMEDI SOIR LE JEU DE SURVIE “L’ASYLUM”

20h00–21h00



Le manoir révèle son véritable passé…

Autrefois asile psychiatrique abandonné, il n’est pas aussi vide qu’il en a l’air.

Votre mission survivre aux anciens pensionnaires qui hantent encore les lieux et trouver le code pour sortir vivant !

Zombies, cris dans la nuit, et énigmes de survie

seuls les plus courageux ressortiront vivants (ou presque).

Réservé à un public averti (+12 ans recommandé)



>> DIMANCHE CLUEDO GÉANT

14h00-16h00



Une dernière mission pour clôturer ce week-end de mystères !

Un crime a été commis dans le manoir…

Les participants, répartis en équipes, devront interroger les suspects, analyser la scène et démasquer le coupable !

6 comédiens en immersion pour une expérience unique !



Places limitées à 80 personnes par événement réservation obligatoire .

Le Manoir Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 70 82 26 63 loisirs.immersifs.troyes@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mystère au Manoir Soirée & Jeu d’Enquête Halloween Troyes a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne