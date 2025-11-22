Mystère au marché de noël Le cristal dérobé

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-12-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23 2025-11-26 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-03 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

Un jeu de piste ludique et immersif pour découvrir le marché de Noël autrement !

La célèbre boule en cristal du Marché de Noël de Haguenau a disparu !

En famille ou entre amis, menez l’enquête à travers le marché pour tenter de la retrouver.

Munis de votre carnet d’enquête, explorez le marché, observez les chalets et laissez-vous guider par les énigmes cachées sur votre chemin.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

English :

A fun and immersive treasure hunt to discover the Christmas market in a different way!

German :

Eine spielerische und immersive Schnitzeljagd, um den Weihnachtsmarkt einmal anders zu entdecken!

Italiano :

Una divertente e coinvolgente caccia al tesoro per scoprire il mercatino di Natale in un modo tutto nuovo!

Espanol :

Una divertida e inmersiva búsqueda del tesoro para descubrir el mercado navideño de una forma totalmente nueva

