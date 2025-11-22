Mystère au marché de noël Le cristal dérobé Haguenau
Un jeu de piste ludique et immersif pour découvrir le marché de Noël autrement !
La célèbre boule en cristal du Marché de Noël de Haguenau a disparu !
En famille ou entre amis, menez l’enquête à travers le marché pour tenter de la retrouver.
Munis de votre carnet d’enquête, explorez le marché, observez les chalets et laissez-vous guider par les énigmes cachées sur votre chemin.
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 91 06 24 hag.explorer@gmail.com
English :
A fun and immersive treasure hunt to discover the Christmas market in a different way!
German :
Eine spielerische und immersive Schnitzeljagd, um den Weihnachtsmarkt einmal anders zu entdecken!
Italiano :
Una divertente e coinvolgente caccia al tesoro per scoprire il mercatino di Natale in un modo tutto nuovo!
Espanol :
Una divertida e inmersiva búsqueda del tesoro para descubrir el mercado navideño de una forma totalmente nueva
