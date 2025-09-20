Mystère au Sanctuaire Sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray

Sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025

Cet escape game propose de décrypter des indices et des énigmes pour découvrir l’histoire, les monuments et les grands personnages du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray.

Et vous, saurez-vous résoudre l’énigme du sanctuaire ? A vous de jouer !

Une expérience inédite et originale à partager en famille ou entre amis.

De 1 à 8 joueurs, à partir de 8 ans. .

