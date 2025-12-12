MYSTERE AU THEATRE – CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE Toulon

MYSTERE AU THEATRE Début : 2026-02-01 à 11:00. Tarif : – euros.

Lors de la répétition publique d’une pièce de théâtre, Laura, la jeune première, disparaît.A-t-elle été enlevée ? La grande actrice Yvonne Juillet va mener l’enquête avec le fidèle gardien du théâtre Lucien et avec l’aide du public. Mystère au théâtre est un spectacle Jeune public destiné aux enfants à partir de 5 ans, mais qui amusera aussi les adultes. D’une durée de 50 mn, c’est une comédie policière pour enfants où il leur sera demandé de participer pour trouver et (pour lesplus grands) lire des indices.

CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE PLACE ARMAND VALLEE 83000 Toulon 83