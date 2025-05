Mystère au vignoble Escape Game l’oenologique – Domaine de Villemont Mirebeau, 24 mai 2025 14:00, Mirebeau.

Vienne

Mystère au vignoble Escape Game l’oenologique Domaine de Villemont 6 Rue de l’Ancienne Commune Mirebeau Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Une dégustation au cœur d’un vignoble ? Oui, mais qui tourne à la chasse au trésor ! ??

Dans les murs d’un ancien chai, des énigmes vous plongent avec Marie, une vigneronne du temps d’Aliénor d’Aquitaine sur les traces d’un carnet et d’une bouteille perdue. Pour découvrir ses secrets, il vous faudra suivre le cycle du vin, résoudre des parchemins oubliés, et réveiller la mémoire d’un domaine chargé d’histoire. Sens, logique, observation serez-vous à la hauteur de la quête ? .

Domaine de Villemont 6 Rue de l’Ancienne Commune

Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Mystère au vignoble Escape Game l’oenologique

A tasting in the heart of a vineyard? Yes, but it turns into a treasure hunt!??

Within the walls of an old wine storehouse, riddles lead you and Marie, a winemaker from the time of Eleanor of Aquitaine, on the trail of a notebook and a lost bottle. To discover its secrets, you’ll need to

German : Mystère au vignoble Escape Game l’oenologique

Eine Weinprobe im Herzen eines Weinbergs? Ja, aber es wird zu einer Schatzsuche!?

In den Mauern eines alten Weinkellers tauchen Sie mit Marie, einer Winzerin aus der Zeit von Eleanor von Aquitanien, in Rätsel ein, die Sie auf die Spuren eines Notizbuchs und einer verlorenen Flasche führen. Um ihre Geheimnisse zu lüften, müssen Sie

Italiano :

Una degustazione nel cuore di un vigneto? Sì, ma si trasforma in una caccia al tesoro!

Tra le mura di un antico magazzino di vini, una serie di indovinelli vi porterà a seguire Marie, un’enologa dell’epoca di Eleonora d’Aquitania, sulle tracce di un quaderno e di una bottiglia perduta. Per scoprire i suoi segreti, dovrete

Espanol : Mystère au vignoble Escape Game l’oenologique

¿Una cata en el corazón de un viñedo? Sí, ¡pero se convierte en una búsqueda del tesoro!

Entre los muros de un antiguo almacén de vinos, una serie de enigmas le llevarán a seguir a Marie, una vinatera de la época de Leonor de Aquitania, tras la pista de un cuaderno y una botella perdidos. Para descubrir sus secretos, tendrás que

