Mystère dans la coulée verte du bois de la Tassonière route de Genech Cysoing

Mystère dans la coulée verte du bois de la Tassonière

route de Genech Parking du site Cysoing Nord

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

2025-10-12

Les animaux laissent de nombreuses traces et indices de présences derrière eux… Êtes-vous prêt à mener l’enquête pour découvrir qui est passé par là ?

route de Genech Parking du site Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Animals leave many tracks and clues behind them? Are you ready to investigate to find out who’s been there?

German :

Tiere hinterlassen viele Spuren und Hinweise auf ihre Anwesenheit Sind Sie bereit, die Ermittlungen aufzunehmen, um herauszufinden, wer sich dort aufgehalten hat?

Italiano :

Gli animali lasciano molte tracce e indizi dietro di loro? Siete pronti a indagare per scoprire chi è stato lì?

Espanol :

¿Los animales dejan muchas huellas y pistas tras de sí? ¿Estás preparado para investigar y descubrir quién ha estado allí?

