Mystère de printemps ⎯ Finissage de l’exposition Sempervirent·e de Célie Falières Chapelle saint-Jacques centre d’art contemporain Saint-Gaudens Samedi 31 mai, 12h30

À l’occasion du finissage de son exposition _Sempervirent·e_, Célie Falières vous convie à un moment placé sous le signe des Mystères de Perséphone, le 31 mai, jour où l’on célébrait jadis une fête antique en l’honneur de la déesse des saisons et des mondes souterrains.

En résonance à sa vidéo autour de la figure mythologique, et aux rituels qui l’entourent, Célie Falières déploiera une œuvre comestible accompagnée de céramiques, conçue en collaboration avec le Fournil Résistance. Une création à partager, à goûter, à ressentir…

→ Les céramiques réalisées pour l’occasion seront proposées à la vente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-31T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-31T14:00:00.000+02:00

Chapelle saint-Jacques centre d’art contemporain Avenue du Maréchal Foch 31800 SAint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne