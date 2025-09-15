Mystère et boule de gomme Spectacle multimédia Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas
Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère
Début : 2026-01-25 11:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Deux auteurs, un dessinateur et un scénariste, en proie à l’angoisse de la page blanche. Leur éditeur veut qu’ils livrent leur histoire… pour aujourd’hui ! Ils n’ont évidemment même pas commencé.
Sous les yeux des spectateurs, ils tentent d’échafauder une histoire de bri et de broc, à partir de ce qu’ils ont sous la main, en recyclant carton, rétroprojecteur à l’ancienne, en dessinant ce qui manque, en construisant à vue des personnages, avant de leur donner vie… et tout s’emballe les personnages échappent toujours à leurs créateurs, dit-on.
Informations pratiques
Tout public dès 6 ans.
Réservation recommandée. .
Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30
