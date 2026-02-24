Mystère et boule de gomme Théâtre L’Alizé Guipavas

Mystère et boule de gomme Théâtre

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-25

Entre escape game théâtral et BD vivante, le spectacle mêle humour et suspense. Suivez les péripéties du baron Mystère, de son fidèle Boule de Gomme et de l’intrigante Miss Cornette. Ils sont tous enfermés dans une pièce sans porte ni fenêtre. Qui les a enfermés ici ? Pourquoi ? Comment fait-on pour sortir ? Comment cela va-t-il finir ? Leurs créateurs, présents sur scène et bousculés par leur propre histoire, n’en savent manifestement pas plus qu’eux…

Informations pratiques

Durée 45 minutes.

A partir de 7 ans.

Réservation en ligne recommandée. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mystère et boule de gomme Théâtre

L’événement Mystère et boule de gomme Théâtre Guipavas a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue