Mystère et Boules de Neige Comédie de Limoges Limoges

Mystère et Boules de Neige

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Une drôle de comédie pleine de rebondissements et d’interactions avec les enfants. Caroline est intrépide. Elle rencontre lors de son séjour à la Montagne, super Loulou, gros loup rigolo et gentil. Ils vont devenir les meilleurs amis du monde et partent à la recherche du watou watou un oiseau tropical qui détient une pierre magique capable de rendre invisible. L’inspecteur des neiges le cherche également mais pour une autre raison… Cet inspecteur semble bien fourbe… Caroline et Loulou vont vite s’en rendre compte et découvrir que sous l’inspecteur des neiges se cache un autre personnage jaloux qui voulait enlever le père Noël. .

