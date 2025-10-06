Mystère et peste noire ( Murder party) Chemin de Saint-Roch Argentan

Mystère et peste noire ( Murder party)

Chapelle Saint-Roch Argentan

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-02-16 16:00:00

2026-02-16

Argentan en 1638…

Cette année-là, la peste ravage la ville et pousse les habitants à fuir vers la campagne. Quelques courageux restent pour s’occuper des malades… mais dans ce chaos, un crime odieux est commis. Déguisé en victime de l’épidémie, un meurtre est passé sous silence.

À vous de mener l’enquête !

Incarnez un personnage de l’époque, interrogez les témoins, débusquez les mensonges et récoltez les indices. Mais attention le coupable se cache peut-être juste à côté de vous…

Saurez-vous lever le voile sur ce mystère ?

Lundi 16 février à 14h30

Chapelle Saint-Roch chemin de Saint-Roch Argentan

Tout public à partir de 14 ans

Tarifs: 5€/adulte 3€/réduit (12 -18 ans, demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 12 ans

Sur réservation obligatoire .

Chemin de Saint-Roch Chapelle Saint-Roch Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

