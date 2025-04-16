Mystère-Game Nature (Escape Game indoor/outdoor) Nouveauté 2025 ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-04-16 17:00:00

fin : 2025-07-31 18:00:00

2025-04-16 2025-04-25 2025-07-10 2025-07-31 2025-08-14 2025-08-19 2025-08-21 2025-10-29

Une animation de cohésion faisant appel à votre logique, à votre sens de l’observation et de la déduction. Venez jouer en famille, entre amis ou entre collègues en 60 minutes chrono ! Parviendrez-vous à résoudre cette incroyable énigme ?

English :

A team-building activity that calls on your logic, sense of observation and deduction. Come and play with your family, friends or colleagues in 60 minutes! Can you solve this incredible enigma?

German :

Eine Animation für den Zusammenhalt, die an Ihre Logik, Ihre Beobachtungsgabe und Ihre Kombinationsgabe appelliert. Spielen Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder Ihren Kollegen in 60 Minuten! Gelingt es Ihnen, dieses unglaubliche Rätsel zu lösen?

Italiano :

Un’attività di team building che fa appello alla logica, al senso di osservazione e alla deduzione. Venite a giocare con la vostra famiglia, gli amici o i colleghi in 60 minuti! Riuscirete a risolvere questo incredibile enigma?

Espanol :

Una actividad de trabajo en equipo que apela a la lógica, el sentido de la observación y la deducción. ¡Ven a jugar con tu familia, amigos o compañeros en 60 minutos! ¿Serás capaz de resolver este increíble enigma?

