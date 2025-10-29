Mystère Game spécial Halloween Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Une animation de cohésion faisant appel à votre logique, à votre sens de l’observation et de la déduction. Venez jouer en famille, entre amis ou entre collègues en 60 minutes chrono ! Parviendrez-vous à résoudre cette incroyable énigme ?

Venez déguisés !

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77

English :

A team-building activity that calls on your logic, sense of observation and deduction. Come and play with your family, friends or colleagues in 60 minutes! Can you solve this incredible enigma?

Come dressed up!

German :

Eine Animation für den Zusammenhalt, die an Ihre Logik, Ihre Beobachtungsgabe und Ihre Kombinationsgabe appelliert. Spielen Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder Ihren Kollegen in 60 Minuten! Wird es Ihnen gelingen, dieses unglaubliche Rätsel zu lösen?

Kommen Sie verkleidet!

Italiano :

Un’attività di team building che fa appello alla logica, al senso di osservazione e alla deduzione. Venite a giocare con la vostra famiglia, gli amici o i colleghi in 60 minuti! Riuscirete a risolvere questo incredibile enigma?

Venite vestiti!

Espanol :

Una actividad de trabajo en equipo que apela a la lógica, el sentido de la observación y la deducción. ¡Ven a jugar con tu familia, amigos o compañeros en 60 minutos! ¿Serás capaz de resolver este increíble enigma?

¡Ven disfrazado!

L’événement Mystère Game spécial Halloween Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-10-15 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime