MYSTÈRE SOUS LES ETOILES ! Montpeyroux

Une fois la nuit tombée, les animaux de la journée laissent place à des créatures étranges…

Gilles vous emmène au crépuscule au pied du Pic Baudille, puis vous revenez au point de départ dans le noir, sous le magnifique ciel étoilé de la garrigue. Et là… surprise !!!

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Balade sans difficulté, public adulte ou familial.

Prévoir chaussures fermées, habits adaptés à la météo, jumelles ou appareil photo si vous le souhaitez. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 99 91 20 58

English :

When night falls, the animals of the day give way to strange creatures…

Gilles takes you at dusk to the foot of Pic Baudille, then returns to the starting point in the dark, under the magnificent starry sky of the garrigue. And then… surprise!!!

Free for children under 6.

Easy walk for adults and families.

German :

Sobald die Nacht hereingebrochen ist, machen die Tiere des Tages Platz für seltsame Kreaturen…

Gilles führt Sie in der Abenddämmerung zum Fuße des Pic Baudille, dann kehren Sie im Dunkeln unter dem herrlichen Sternenhimmel der Garrigue zum Ausgangspunkt zurück. Und dann … Überraschung!!!

Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren.

Spaziergang ohne Schwierigkeiten, erwachsenes Publikum oder Familien.

Italiano :

Quando cala la notte, gli animali del giorno lasciano il posto a strane creature…

Gilles vi porta all’imbrunire ai piedi del Pic Baudille, poi tornate al punto di partenza al buio, sotto il magnifico cielo stellato della gariga. E poi… sorpresa!!!

Gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Passeggiata facile per adulti e famiglie.

Espanol :

Cuando cae la noche, los animales del día dan paso a extrañas criaturas…

Gilles te lleva al atardecer a los pies del Pic Baudille, luego regresas al punto de partida en la oscuridad, bajo el magnífico cielo estrellado de la garriga. Y entonces… ¡¡¡sorpresa!!!

Gratuito para menores de 6 años.

Paseo fácil para adultos y familias.

