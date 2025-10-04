Mystères à la médiathèque Bibliothèque De Vernioz Assieu

Mystères à la médiathèque Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Vernioz Isère

Jeux de piste à la médiathèque

Jeux de piste pour les 5-8 ans et les 8-11 ans : les enfants ne sachant pas encore lire doivent être accompagnés.

Un jeu de « cherche et trouve » dans la médiathèque, accessible à tous les âges !

Bibliothèque De Vernioz 1410 Route des Villages 38150 Vernioz Assieu 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474547704 https://www.reseau-ecume.fr

