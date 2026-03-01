Mystères à la ruche Médiathèque La Ruche Sens
Mystères à la ruche Médiathèque La Ruche Sens samedi 21 mars 2026.
Mystères à la ruche
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 19:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Que vous soyez détective en herbe ou enquêteur chevronné, venez jouer, réfléchir et vous amuser dans une ambiance conviviale et mystérieuse.
La Ruche vous invite à faire chauffer vos méninges autour des jeux de société d’énigmes et d’enquêtes !
Saurez-vous résoudre les mystères qui vous attendent ?
De 14h à 17h animation tout public, en famille ou entre amis, pour partager un moment amusant et plein de suspense.
De 17h à 19h place aux adultes, avec des enquêtes plus corsées pour les amateurs de défis et de casse-têtes. .
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mystères à la ruche
L’événement Mystères à la ruche Sens a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Sens et Sénonais