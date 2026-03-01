Mystères à la ruche Médiathèque La Ruche Sens

Mystères à la ruche

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

21 mars 2026, 14h00

21 mars 2026, 19h00

2026-03-21

Que vous soyez détective en herbe ou enquêteur chevronné, venez jouer, réfléchir et vous amuser dans une ambiance conviviale et mystérieuse.

La Ruche vous invite à faire chauffer vos méninges autour des jeux de société d’énigmes et d’enquêtes !

Saurez-vous résoudre les mystères qui vous attendent ?

De 14h à 17h animation tout public, en famille ou entre amis, pour partager un moment amusant et plein de suspense.

De 17h à 19h place aux adultes, avec des enquêtes plus corsées pour les amateurs de défis et de casse-têtes. .

Médiathèque La Ruche
5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Sens 89100
Yonne
Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 86 83 88 13

