Mystères, coquillages et crustacés de la laisse de mer et des rochers Dunes Sauvages Saint-Pierre-Quiberon
Mystères, coquillages et crustacés de la laisse de mer et des rochers Dunes Sauvages Saint-Pierre-Quiberon mercredi 20 août 2025.
Mystères, coquillages et crustacés de la laisse de mer et des rochers Dunes Sauvages
Lieu du Rdvous à l’inscription Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20 09:30:00
fin : 2025-08-20 11:00:00
Date(s) :
2025-08-20
Munis de vos bottes, d’une épuisette et d’un panier, rencontrez les êtres vivants discrets qui peuplent l’estran et la laisse de mer. Une balade à marée basse pour découvrir les coquillages et crustacés du littoral. Découvrez les petits mystères des rochers et de la laisse de mer de Saint-Pierre-Quiberon !
À partir de 2 ans.
Tarifs 4€50 / gratuit pour les moins de 12 ans
Inscriptions par SMS ou appel au 06 47 89 59 80 .
Lieu du Rdvous à l’inscription Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mystères, coquillages et crustacés de la laisse de mer et des rochers Dunes Sauvages Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon