Mystères, coquillages et crustacés de la laisse de mer et des rochers Dunes Sauvages Saint-Pierre-Quiberon mercredi 20 août 2025.

Munis de vos bottes, d’une épuisette et d’un panier, rencontrez les êtres vivants discrets qui peuplent l’estran et la laisse de mer. Une balade à marée basse pour découvrir les coquillages et crustacés du littoral. Découvrez les petits mystères des rochers et de la laisse de mer de Saint-Pierre-Quiberon !

À partir de 2 ans.

Tarifs 4€50 / gratuit pour les moins de 12 ans

Inscriptions par SMS ou appel au 06 47 89 59 80 .

Lieu du Rdvous à l’inscription Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

