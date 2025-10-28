Mystères en Mâconnais Le petit train d’Halloween Place Saint Pierre Mâcon

Place Saint Pierre Devant l’Office de Tourisme Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-28 16:30:00

fin : 2025-10-31 17:30:00

2025-10-28

Prêt à frissonner ? Le petit train vous emmène vivre une aventure pleine de sensations ! Venez écouter les histoires des créatures légendaires et les nombreux mystères de Mâcon à travers une balade commentée. Qui sait quelles surprises vous attendent au détour du chemin…

Départ pour les frissons à 16h30 depuis la place Saint Pierre.

Durée 45 minutes. Les petits monstres sont les bienvenus … alors à vos déguisements !

La réservation en ligne est recommandée pour garantir votre place.

Le billet vous donne droit à une entrée à tarif réduit au Musée des Ursulines (collections permanentes année 2025). .

Place Saint Pierre Devant l’Office de Tourisme Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07

