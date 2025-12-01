Mystères et boule de neige Troyes

Mystères et boule de neige

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Début : 2025-12-13 11:00:00

2025-12-13

Il ne fait que des farces et parfois de mauvaises blagues .Ils vont devenir les meilleurs amis du monde. L’inspecteur des neiges lance une alerte dans le village et demande à tous les vacanciers de partir à la recherche du père Noël.



Noel approche… Le père Noël a disparu. Mais cet inspecteur semble bien fourbe. Il se trahit à lui même… Caroline et Loulou vont vite s’en rendre compte… et découvrir que sous l’inspecteur des neiges se cache un autre personnage jaloux qui retient le père Noël Loulou et Caroline vont libérer le père Noël et sauver Noël.



Une drôle de comédie pour enfants pleine de rebondissements et d’interactions avec les enfants. Le loup et le bonhomme de neige sont de belles et grosses mascottes les enfants adorent ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est

