Mystères et chemin de fer, un train, une enquête… Salle Sainte-Anne Intra-Muros Saint-Malo

Salle Sainte-Anne Intra-Muros 12 Rue Sainte-Anne Saint-Malo

2025-11-28 22:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Culture dans tous ses quartiers Mystères et Chemin de fer, un train, une enquête… Théâtre

Par la troupe Musi-théâtre des Corsaires Malouins (Saint-Malo), Création et mise en scène par Ludovic Genest

Début 1917 le MI-5, le service de renseignement intérieur britannique recherche les plans du Mark I, premier char d’assaut opérationnel au monde.

Cette même année, le littoral français redevient progressivement un lieu de privilège et de villégiature.

L’histoire de cette pièce débute en avril 1917, dans le train reliant Dinard à Rennes.

C’est dans ce contexte que l’auteur a imaginé une comédie, sur fond de guerre, mêlant des personnages mondains contemporains, des paysans, des soldats et des espions plus ou moins loufoques, mais tous hauts en couleurs. Malgré l’environnement dramatique de l’époque, l’auteur a souhaité présenter cette pièce en 3 actes comme un divertissement, mêlant théâtre, chants et danses, imbroglios et espionnage, histoires d’amour et de trahisons.

Entrée gratuite Sans réservation Places limitées .

Salle Sainte-Anne Intra-Muros 12 Rue Sainte-Anne Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 58 72

